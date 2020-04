Terremoto in Lombardia, scossa di magnitudo 3,7 nel Pavese (Di domenica 19 aprile 2020) Una scossa di magnitudo 3.7 è stata avvertita alle 11.53 in zona Pavia e provincia. Lo comunica sul suo profilo twitter l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Epicentro a Montalto Pavese, a 32 chilometri di profondità. Molte le segnalazioni sui social Molte le segnalazioni, sempre sui social, di abitanti della zona e anche della provincia di Milano che segnalano di averla avvertita. Una scossa, sempre nella stessa zona ma di magnituto 2,9 era stata registrata anche stamattina 7,16. Leggi su tg24.sky Forte scossa di terremoto al Nord Italia - paura tra Liguria - Emilia Romagna e Lombardia

