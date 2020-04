Terremoto in Italia | la terra trema a Cosenza e Rimini

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 19 aprile 2020) Il nostro Paese è da sempre interessato da fenomeni sismici e anche in questi giorni si registrano diverse scosse in varie parti dell’. Dopo la scossa di ieri nel foggiano, di magnitudo 3.7 con epicentro a Poggio Imperiale, anche questa notte due terremoti hanno interessato la provincia di, scosse aCome riporta l’Ingv, due scosse disono state registrate in Calabria ed Emilia Romagna. La prima si è registrata alle 3.56 sulla costa calabra nord-occidentale, ad una profondità di 273 km con magnitudo 3.2. Epicentro sulla costa Calabra nord occidentale (). Fonte: IngvUn’altra scossa diè avvenuta sulla costa romagnola meridionale, tra Forlì Cesena e, di magnitudo 2.8 a una profondità di 4 km alle 05:27. Non si sono registrati danni o ...