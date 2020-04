Terremoto di magnitudo 3 7 in provincia di Pavia | avvertita in tutto il Nord

Agenzia_Ansa : Terremoto di magnitudo 3,7 nel Foggiano #ANSA - Agenzia_Ansa : #Terremoto, scossa di magnitudo tra 3,5 e 4 in provincia di #Pavia #ANSA - repubblica : ?? Scossa di terremoto nel Pavese, magnitudo 3,5-4: avvertita anche a Milano - isalucedifronzo : RT @Adnkronos: #Terremoto nel Pavese, scossa di magnitudo 3.7 - Iw1prt_Alberto : RT @Agenzia_Ansa: #Terremoto, scossa di magnitudo tra 3,5 e 4 in provincia di #Pavia #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata verso le 11.53 di questa mattina in provincia di Pavia con epicentro a Montalto Pavese. Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e ...Lo comunica l’Ingv. Una scossa violenta, avvertita in gran parte del nord Italia. 3.7 di magnitudo, epicentro il comune di Montalto Pavese, in provincia di Pavia. Lo comunica l’Istituto nazionale di ...