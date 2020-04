Terremoto a Pavia di 3 7 | avvertito chiaramente da Milano a Genova

MediasetTgcom24 : Terremoto in provincia di Pavia, scossa di magnitudo 3.7 #terremoto - simcopter : RT @Emergenza24: ADESSO [19.04-12:00] #Pavia segnalato #terremoto (11:53 UTC+2) M 3.7 +/-0.2 Dicci dove sei e la situazione anche se ok ht… - CarlaCarletta2 : RT @ilmessaggeroit: #terremoto a #pavia, forte scossa avvertita chiaramente da Milano a Genova - animaleuropeRMP : RT @MediasetTgcom24: Terremoto in provincia di Pavia, scossa di magnitudo 3.7 #terremoto - LadyMor35799775 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto in provincia di Pavia, scossa di magnitudo 3.7 #terremoto -

Terremoto Pavia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Terremoto Pavia