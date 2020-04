Terremoto a Pavia di 3.7 avvertito a Milano, Genova, Novara e Piacenza (Di domenica 19 aprile 2020) Terremoto, una forte scossa è stata registrata oggi in provincia di Pavia. L'istituto nazionale di vulcanologia rileva una magnitudo di 3.7 per il sisma delle 11.53. La profondità... Leggi su ilmessaggero Terremoto Pavia - avvertiyo anche a Milano : epicentro e magnitudo

