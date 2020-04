Terremoto a Pavia di 3 7 avvertito a Milano e Genova | paura | ma nessun danno

Agenzia_Ansa : #Terremoto, scossa di magnitudo tra 3,5 e 4 in provincia di #Pavia #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto in provincia di Pavia, scossa di magnitudo 3.7 #terremoto - SkyTG24 : Terremoto in Lombardia, scossa di magnitudo 3,7 nel Pavese - Kottomano : RT @GiaPettinelli: #Terremoto: Scossa tra 3,5 e 4 di magnitudo si è registrata attorno alle 11.53 nella provincia di #Pavia. Lo si apprende… - ilpost : Stamattina c’è stato un terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Pavia -

Terremoto Pavia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Terremoto Pavia