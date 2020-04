Tennis: Paolo Lorenzi conquista tre vittorie in Florida nel torneo di esibizione disputato a porte chiuse (Di domenica 19 aprile 2020) Piccoli spiragli di luce si intravedono in fondo al tunnel? Come è noto il Tennis ufficialmente è fermo e lo sarà fino al 13 luglio, ma qualche esibizione è in corso forse anche per allietare una quotidianità così triste per l’emergenza sanitaria in corso. E’ il caso dell’International Tennis Series a Bradenton (Florida, USA), dove si sta tenendo un mini-torneo tra sei giocatori a porte chiuse. Si gioca con le regole delle Next Gen ATP Finals al meglio dei tre set e tra i protagonisti vi è anche l’italiano Paolo Lorenzi. Sul cemento outdoor l’azzurro ha ottenuto tre vittorie in altrettanti incontri nella giornata andata in archivio, superando lo statunitense Emmett Ward (n.1898 ATP) con lo score di 4-1 4-2 in 46′ di gioco, mentre nel secondo e nel terzo match, il senese ha sconfitto l’altro ... Leggi su oasport Tennis - si gioca in piena pandemia : esibizioni negli USA - Paolo Lorenzi batte Emmett Ward

