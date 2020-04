Tennis, altre tre vittorie per Paolo Lorenzi nel torneo di esibizione in Florida (Di domenica 19 aprile 2020) Proseguono le International Tennis Series a Bradenton (Florida, USA), dove si sta disputando un torneo tra sei giocatori, tra i quali l’azzurro Paolo orenzi, a porte chiuse, giocato con le regole delle Next Gen ATP Finals al meglio dei tre set. L’azzurro, dopo i primi tre successi di ieri, è rimasto imbattuto anche oggi, collezionando altre tre vittorie. Sul cemento outdoor l’azzurro ha battuto dapprima lo statunitense Preston Brown (n.1944 ATP), con il punteggio di 4-3 (2) 4-0 in 55 minuti, mentre nel secondo match il senese ha sconfitto l’altro padrone di casa Evan King (n.398 ATP) in rimonta per 2-4 4-1 4-2 in un’ora e dieci minuti di gioco, infine nel terzo incontro ha superato un altro americano, James Cerretani, con un duplice 4-1 in 37 minuti. Di seguito i risultati odierni completi. INTERNATIONAL Tennis SERIES: I RISULTATI DI OGGI, ... Leggi su oasport Tennis - Internazionali d’Italia 2020 : possibili nuove date e spostamento da Roma ad altre città. Tutti gli scenari e le ipotesi (Di domenica 19 aprile 2020) Proseguono le InternationalSeries a Bradenton (, USA), dove si sta disputando untra sei giocatori, tra i quali l’azzurroorenzi, a porte chiuse, giocato con le regole delle Next Gen ATP Finals al meglio dei tre set. L’azzurro, dopo i primi tre successi di ieri, è rimasto imbattuto anche oggi, collezionandotre. Sul cemento outdoor l’azzurro ha battuto dapprima lo statunitense Preston Brown (n.1944 ATP), con il punteggio di 4-3 (2) 4-0 in 55 minuti, mentre nel secondo match il senese ha sconfitto l’altro padrone di casa Evan King (n.398 ATP) in rimonta per 2-4 4-1 4-2 in un’ora e dieci minuti di gioco, infine nel terzo incontro ha superato un altro americano, James Cerretani, con un duplice 4-1 in 37 minuti. Di seguito i risultati odierni completi. INTERNATIONALSERIES: I RISULTATI DI OGGI, ...

