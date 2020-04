Taglio stipendi Roma I giallorossi rinunciano a 4 mensilità | Fienga ringrazia

DiMarzio : La #Roma comunica la rinuncia spontanea di quattro mensilità da parte di tutti i calciatori per fronteggiare l'emer… - DiMarzio : Cuore #Giovinco, per lo stipendio fa lui il primo passo con l'Al Hilal - eliforri : RT @stax7580: Il #M5S aveva lanciato proposta agli altri partiti del taglio degli stipendi di tutti #parlamentari La risposta è stata un as… - Virus1979C : RT @stax7580: Il #M5S aveva lanciato proposta agli altri partiti del taglio degli stipendi di tutti #parlamentari La risposta è stata un as… - battitomilan7 : Quale società non ha chiesto il taglio degli stipendi? -

