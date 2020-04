Taglio stipendi Roma, Fienga ringrazia: «Abbiamo dimostrato che siamo tutti assieme» (Di domenica 19 aprile 2020) Il CEO della Roma, Guido Fienga, ha ringraziato i giocatori e tutto lo staff giallorosso per la riduzione degli stipendi Il CEO della Roma, Guido Fienga, ha ringraziato i giocatori e tutto lo staff giallorosso per il Taglio dei propri stipendi. «Parliamo sempre dell’unità di intenti della nostra Società e, attraverso la scelta spontanea di tagliarsi lo stipendio per il resto della stagione, i giocatori, l’allenatore e il suo staff hanno dimostrato che siamo davvero tutti assieme. Dzeko, tutti i giocatori e Fonseca hanno dimostrato di comprendere veramente cosa rappresenta questo Club e li ringraziamo anche per il loro magnifico gesto nei confronti dei nostri dipendenti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Roma - ufficiale il taglio agli stipendi : il comunicato del club

