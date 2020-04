“Straziante”. Clizia Incorvaia rompe il silenzio e scoppia a piangere. Cosa è successo (Di domenica 19 aprile 2020) Hanno fatto discutere, hanno emozionato, hanno dato prova di resistere nonostante tutto. Stiamo parlando di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che hanno iniziato a dare un senso molto più importante alla loro permanenza dentro la casa del Grande Fratello Vip 4. Un’edizione molto particolare quella a cui i telespettatori hanno assistito. La casa più spiata d’Italia, sotto la conduzione di Alfonso Signorini, è stata particolarmente animata da vicende sui generis, prima tra tutti la love story tra il figlio della celebre coppia di attori e l’influencer siciliana. Un continuo avvicinarsi e allontanarsi ha caratterizzato la storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tra molte perplessità -quelle di Clizia- e tensioni di vario genere -quelle di Paolo, alla fine ce l’hanno fatta. I due sembrano essere davvero ... Leggi su caffeinamagazine Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro : risvolto “straziante” nella loro storia (Di domenica 19 aprile 2020) Hanno fatto discutere, hanno emozionato, hanno dato prova di resistere nonostante tutto. Stiamo parlando di Paolo Ciavarro e, che hanno iniziato a dare un senso molto più importante alla loro permanenza dentro la casa del Grande Fratello Vip 4. Un’edizione molto particolare quella a cui i telespettatori hanno assistito. La casa più spiata d’Italia, sotto la conduzione di Alfonso Signorini, è stata particolarmente animata da vicende sui generis, prima tra tutti la love story tra il figlio della celebre coppia di attori e l’influencer siciliana. Un continuo avvicinarsi e allontanarsi ha caratterizzato la storia d’amore tra Paolo Ciavarro e. Tra molte perplessità -quelle di- e tensioni di vario genere -quelle di Paolo, alla fine ce l’hanno fatta. I due sembrano essere davvero ...

