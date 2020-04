Strani amori | mettono nei guai | quando ho messo su la prima Tribute Band della Pausini

Leggi su optimagazine

(Di domenica 19 aprile 2020) Oggi ho fatto un’intervista con una radio australiana. Un’intervista per la comunità italiana in Australia. Questi sonogiorni, non credo sia necessario sottolinearlo, per questo mi ritrovo a gestire a fatica il mio tempo, tempo che, nonostante sembra tutto si stia dilatando, dalle attese allo scorrere delle ore in cattività, nei fatti sembra non bastare mai a fare le tante, tantissime, troppe cose che stanno saltando fuori. In buona parte, va detto, cose che non generano economie, almeno nell’immediato, ma che comunque ruotano intorno all’idea di lavoro, dalle interviste, appunto, agli interventi, passando per le centinaia di canzoni e album e demo che ricevo ogni giorno, quasi sempre accompagnate da messaggi che, immagino volendo suonar simpatici o quantomeno disinvolti, partono dal concetto “adesso che avrai sicuramente un sacco ...