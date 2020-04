Soluzioni Cruciverba del 19 04 20 Tutte le definizioni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 19 aprile 2020) Se siete in cerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete la fortuna di ritrovarvi con un cervello più allenato e una mente più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere ledeidel giorno 19/04/20: Antichissima civiltà greca 7 lettere: Micenea Confina con 14 stati 6 lettere: Russia Coraggiosa temeraria 6 lettere: Ardita Del luogo non forestieri 8 lettere: Nostrani Grandi festivita civili e religiose 9 lettere: Solennità Il culmine della malattia 4 lettere: Acme Il popolare ciclo di romanzi di elena ferrante 15 lettere: L’amica geniale Inventario degli immobili 7 lettere: ...