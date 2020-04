Sognate di governare lo Stato Pontificio? Pope Simulator è la risposta alle vostre

Leggi su eurogamer

(Di domenica 19 aprile 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Ultimate Games S.A. hanno svelato un nuovo titolo attualmente in lavorazione, il cui nome dice tutto quello che c'è da sapere:.Esatto: qualcuno sta sviluppando une di Papa e, ironicamente, non si tratta di un gioco a scopo di scherno o di meme, ma di qualcosa relativamente serio. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, il gioco enfatizzerà gli elementi politici e strategici derivati dal guidare la più grande istituzione religiosa al mondo, oltre a quella dell'essere un capo di.Al momento il gioco è nelle fasi iniziali di sviluppo ed ècondiviso solo un teaser trailer, disponibile in fondo alla notizia. Qui di seguito invece, una piccola dichiarazione da uno degli sviluppatori, Mateusz Zawadzki:Leggi altro...