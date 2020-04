Si potrà andare in vacanza in estate? Verso il ‘sì’ per mare, lago e montagna. Possibili le prenotazioni, ma con flessibilità: il parere di Lorenza Bonaccorsi (Di domenica 19 aprile 2020) Come riporta L’Adige, Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria del Governo con delega al Turismo, ha parlato della Possibilità di andare in vacanza d’estate al mare, in montagna o al lago. In una lunga intervista sono state tracciate tutte le Possibilità per i prossimi mesi di convivenza col Coronavirus. Così la Sottosegretaria: “Tutti noi speriamo di andare al mare e in montagna per l’estate. Ma la priorità va sempre alla salute dei cittadini. Si prenderanno le dovute misure, in accordo con gli operatori del settore e con i gestori degli stabilimenti e delle strutture ricettive, che così potranno accogliere i cittadini. Il percorso delle misure da prendere va costruito giorno dopo giorno. Da una parte il settore del turismo è in ginocchio, ma dall’altra non possiamo permetterci di sbagliare o un ritorno del ... Leggi su oasport Si potrà andare in bicicletta dal 4 maggio? Possibili gli allenamenti - ma solo con autocertificazione e per il tempo necessario

Si potrà andare a correre e fare jogging dal 4 maggio? Possibile allontanarsi da casa - ma con l’autocertificazione

Fase 2 - si potrà andare a trovare i parenti senza autocertificazione? I possibili scenari dal 4 maggio (Di domenica 19 aprile 2020) Come riporta L’Adige, Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria del Governo con delega al Turismo, ha parlato dellatà diind’al, ino al. In una lunga intervista sono state tracciate tutte letà per i prossimi mesi di convivenza col Coronavirus. Così la Sottosegretaria: “Tutti noi speriamo diale inper l’. Ma la priorità va sempre alla salute dei cittadini. Si prenderanno le dovute misure, in accordo con gli operatori del settore e con i gestori degli stabilimenti e delle strutture ricettive, che così potranno accogliere i cittadini. Il percorso delle misure da prendere va costruito giorno dopo giorno. Da una parte il settore del turismo è in ginocchio, ma dall’altra non possiamo permetterci di sbagliare o un ritorno del ...

feniceitaliana : @La_manina__ @Luca_Mussati @f_ronchetti Immagino potrà fornirci altrettanti post dove condannava allo stesso modo c… - WelfareNetwork : #DopoCoronavirus : Fase 2,Si potrà andare al mare quest’estate? Come? - btsopeseok : @cristalsnou Esatto, cioè mi spiace non essermi goduta a pieno il bangbangcon per via di questi pensieri... Ma prop… - giuliano4573 : Boh, mi sa che quando ci si potrà muovete, i componenti della maggioranza di governo dovranno andare in giro con un… - EmanueleSalern5 : RT @DifensoreRT: Giulio è finalmente connesso a #Internet. Potrà seguire le #lezionionline da casa invece di andare in aperta campagna. Un… -

Ultime Notizie dalla rete : potrà andare Effetto «cocooning» sulle vacanze: il turismo è «slow» e a chilometro zero Il Sole 24 ORE