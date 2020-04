Si offendono se li chiami criminali. Ma lottizzano durante il coronavirus (video) (Di domenica 19 aprile 2020) lottizzano col coronavirus. Gli italiani continuano a morire a grappoli, non si possono ancora neppure salutare i propri cari ai funerali, ma gli schifosi che ci governano varano le nomine per gli affaracci loro. Siamo disgustati. Viviamo da tante settimane in una nazione blindata. Ci hanno imposto di restare in casa. È una situazione di emergenza. Però lorsignori hanno trovato il modo di fare un bell’assembramento di lottizzati. Non ha più senso restare a guardare lo spettacolo. lottizzano pure durante il coronavirus Domani presenteranno le loro liste di nominati per enti e aziende. Sazieranno i loro appetiti, quelli degli apparati dei partiti, mentre quando va bene a qualche italiano arrivano seicento euro. Ma la provano la vergogna, Conte e compagnia, Zingaretti e Renzi, e pure il neospartitore Di Maio. Eccola la potenza di fuoco, signor presidente del ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 19 aprile 2020)col. Gli italiani continuano a morire a grappoli, non si possono ancora neppure salutare i propri cari ai funerali, ma gli schifosi che ci governano varano le nomine per gli affaracci loro. Siamo disgustati. Viviamo da tante settimane in una nazione blindata. Ci hanno imposto di restare in casa. È una situazione di emergenza. Però lorsignori hanno trovato il modo di fare un bell’assembramento di lottizzati. Non ha più senso restare a guardare lo spettacolo.pureilDomani presenteranno le loro liste di nominati per enti e aziende. Sazieranno i loro appetiti, quelli degli apparati dei partiti, mentre quando va bene a qualche italiano arrivano seicento euro. Ma la provano la vergogna, Conte e compagnia, Zingaretti e Renzi, e pure il neospartitore Di Maio. Eccola la potenza di fuoco, signor presidente del ...

SecolodItalia1 : Si offendono se li chiami criminali. Ma lottizzano durante il coronavirus (video) - Lucaaffigi : RT @RobiRobigno: Su questo social ci sono utenti che esultano sulle notizie di Elliott, dicendosi fieri di avere questo fondo come propriet… - HamannJacobi : Poi se li chiami minorati si offendono. - mnardi34 : RT @RobiRobigno: Su questo social ci sono utenti che esultano sulle notizie di Elliott, dicendosi fieri di avere questo fondo come propriet… - RobiRobigno : Su questo social ci sono utenti che esultano sulle notizie di Elliott, dicendosi fieri di avere questo fondo come p… -

Ultime Notizie dalla rete : offendono chiami Si offendono se li chiami criminali. Ma lottizzano durante il coronavirus... Il Secolo d'Italia Si offendono se li chiami criminali. Ma lottizzano durante il coronavirus (video)

Lottizzano col coronavirus. Gli italiani continuano a morire a grappoli, non si possono ancora neppure salutare i propri cari ai funerali, ma gli schifosi che ci governano varano le nomine per gli ...

Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto replica alle accuse e offese di Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia

Fernanda e Clizia offendono Paola Di Benedetto, la reazione della vincitrice del Gf Vip In una ... Stanotte la prima cosa che ho fatto è stata chiamare mia mamma, mio papà e mio fratello e poi Fede ...

Lottizzano col coronavirus. Gli italiani continuano a morire a grappoli, non si possono ancora neppure salutare i propri cari ai funerali, ma gli schifosi che ci governano varano le nomine per gli ...Fernanda e Clizia offendono Paola Di Benedetto, la reazione della vincitrice del Gf Vip In una ... Stanotte la prima cosa che ho fatto è stata chiamare mia mamma, mio papà e mio fratello e poi Fede ...