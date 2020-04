Si allenta la pressione al Papa Giovanni Coronavirus | i ricoverati sono «solo» 298

1lb4rb4r0 : @marattin @andreafacchini1 Si allenta pressione su sistema sanitario, ma non l'emergenza su tutto il territorio naz… - DomenicoInfant2 : RT @marattin: @andreafacchini1 La variazione dello stock di attualmente positivi era 355, di cui 11 nell’aggregato geografico “resto d’Ital… - aldopinga : RT @marattin: @andreafacchini1 La variazione dello stock di attualmente positivi era 355, di cui 11 nell’aggregato geografico “resto d’Ital… - marattin : @andreafacchini1 La variazione dello stock di attualmente positivi era 355, di cui 11 nell’aggregato geografico “re… - Ignazia31719350 : @neuroperplesso3 @Paolo3_P E quindi una bella pandemia allenta la pressione!! -

Ultime Notizie dalla rete : allenta pressione

Varesenews

La voglia di tanti italiani di uscire di casa è forte e altrettanto energica è la pressione del mondo economico e industriale su Palazzo Chigi ... orientamento del governo in vista del prossimo ...Per vivere intendo la libertà di agire, di pensare, di avere rapporti sociali e, anche, di fare attività sportiva. Corro in casa, ma sogno che sia giunto il momento di allentare la pressione”. Questo ...