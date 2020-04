Serie A: la Federcalcio presenta la ripresa, la politica deciderà (Di domenica 19 aprile 2020) Passa definitivamente alla politica la palla sulla ripresa del campionato di Serie A. Oggi il presidente della Federcalcio Gravina ha approvato e inoltrato modi e tempi per la ripresa delle attività agonistiche, a cominciare dalla Serie A, al ministro della salute Roberto Speranza e al ministro dello sport Vincenzo Speranza. Toccherà a loro decidere. Nella … L'articolo Serie A: la Federcalcio presenta la ripresa, la politica deciderà proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 La Federcalcio : “Prima riparte la Serie A - poi B e C”. Le squadre andranno tutte in ritiro

Serie A - ripresa campionato : ecco l'annuncio del presidente Federcalcio

