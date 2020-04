Serie A, Gravina: «Non sono il becchino del calcio italiano» (Di domenica 19 aprile 2020) Il presidente della FIGC Gravina ha parlato del futuro della Serie A: le dichiarazioni ai microfoni della Rai Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto chiarezza sul futuro della Serie A: «In questo momento ci sono due gruppi contrapposti, chi vuole giocare e chi vuole chiudere tutte le attività legate allo sport. Io faccio riferimento al possibile, spero che nel mese di giugno l’Italia possa vivere un momento di sollievo e che si possa ripartire. Dal punto d vista oggettivo, nascerebbero contenziosi. Se me lo dicesse il Governo, sarebbe una responsabilità non mia. Accetterei la decisione, perché sto reggendo in maniera isolata questa battaglia da molte settimane». «Il calcio italiano non è una monade che vive in maniera separata dalle altre istituzioni o categorie lavorative. C’è un sentimento importante, quello ... Leggi su calcionews24 Gravina non molla : "Serie A torna a fine maggio"

