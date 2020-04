Serginho: «Finale Champions contro la Juve? Ecco come abbiamo festeggiato» (Di domenica 19 aprile 2020) Serginho ha svelato alcuni retroscena riguardanti la Finale di Champions League di Manchester 2003, vinta ai rigori contro la Juve Ospite della diretta Facebook organizzata dal Milan, Serginho ha ricordato i momenti salienti della Finale di Champions League vinta ai rigori a Manchester contro la Juventus. RIGORE contro LA Juve – «Io sono sempre stato rigorista, ho avuto la fortuna di fare il primo gol nel primo rigore, c’era molta tensione. Quando Dida ha parato il primo rigore mi ha dato più tranquillità prima di tirare». FESTEGGIAMENTI DOPO IL RIGORE DECISIVO – «Non si può capire la tensione che abbiamo liberato dopo il rigore di Sheva. Dopo la partita siamo rimasti nello spogliatoio per due ore e più. Ricordo Pirlo e Gattuso che giocavano a calcio su un campo da golf. abbiamo passato tutta la serata senza ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 aprile 2020)ha svelato alcuni retroscena riguardanti ladiLeague di Manchester 2003, vinta ai rigorilaOspite della diretta Facebook organizzata dal Milan,ha ricordato i momenti salienti delladiLeague vinta ai rigori a Manchesterlantus. RIGORELA– «Io sono sempre stato rigorista, ho avuto la fortuna di fare il primo gol nel primo rigore, c’era molta tensione. Quando Dida ha parato il primo rigore mi ha dato più tranquillità prima di tirare». FESTEGGIAMENTI DOPO IL RIGORE DECISIVO – «Non si può capire la tensione cheliberato dopo il rigore di Sheva. Dopo la partita siamo rimasti nello spogliatoio per due ore e più. Ricordo Pirlo e Gattuso che giocavano a calcio su un campo da golf.passato tutta la serata senza ...

