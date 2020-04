Scuola, si lavora al ritorno a settembre: mix tra aula e didattica a distanza? Presidi e sindacati: “Pensare a spazi comuni e sanificazioni” (Di domenica 19 aprile 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina lo ha detto chiaramente: non si tornerà a Scuola fino al prossimo settembre. Una decisione necessaria anche per dare il tempo al Ministero di riorganizzare il ritorno sui banchi in questo contesto di emergenza coronavirus, compito che spetterà al tavolo tecnico presieduto da Patrizio Bianchi che assicura fin d’ora risposte nel più breve tempo possibile su come e se si potrà rientrare in aula. Una delle ipotesi in campo è quella di un mix tra alunni in classe e a casa con la didattica a distanza. Una soluzione che non piace alle organizzazioni sindacali che spingono per partenze diversificate da regione a regione e una dotazione straordinaria di organico sia di docenti che di bidelli, tornando in classe quando non ci sarà più alcun problema di contagio. Un’idea condivisa anche ... Leggi su ilfattoquotidiano Azzolina : “Ipotesi scuola a distanza a settembre - ci stiamo lavorando”

