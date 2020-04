Scontri tra polizia e antagonisti nel cuore di Torino (Di domenica 19 aprile 2020) Momento di follia nel quartiere Aurora di Torino dove una cinquantina di antagonisti ha aggredito le forze dell'ordine, intervenute dopo che un anziano aveva denunciato il furto avvenuto in strada Renato Zuccheri Momento di follia nel quartiere Aurora di Torino dove una cinquantina di antagonisti ha aggredito le forze dell'ordine, intervenute dopo che un anziano aveva denunciato il furto avvenuto in strada  Leggi su ilgiornale Birmania-Myanmar : Bambini uccisi mentre divampano gli scontri tra esercito birmano e i combattenti

Birmania-Myanmar : Bambini uccisi mentre divampano gli scontri tra esercito birmano e i combattenti

Birmania-Myanmar : Bambini uccisi mentre divampano gli scontri tra esercito birmano e i combattenti (Di domenica 19 aprile 2020) Momento di follia nel quartiere Aurora didove una cinquantina diha aggredito le forze dell'ordine, intervenute dopo che un anziano aveva denunciato il furto avvenuto in strada Renato Zuccheri Momento di follia nel quartiere Aurora didove una cinquantina diha aggredito le forze dell'ordine, intervenute dopo che un anziano aveva denunciato il furto avvenuto in strada 

Deputatipd : RT @Piero_De_Luca: Riaccendiamo i motori dell'Italia, ma solo in piena sicurezza. Nessuno è interessato a scontri tra Nord e Sud. Ma si evi… - LaMerlettaia : RT @EllyBarbolini: @LaMerlettaia La diatriba Modena-Reggio è ormai leggenda. Ci si prendeva a suon di “testa quadra” e “Guidi come un Reggi… - EllyBarbolini : @LaMerlettaia La diatriba Modena-Reggio è ormai leggenda. Ci si prendeva a suon di “testa quadra” e “Guidi come un… - TitaGiuseppe : RT @Piero_De_Luca: Riaccendiamo i motori dell'Italia, ma solo in piena sicurezza. Nessuno è interessato a scontri tra Nord e Sud. Ma si evi… - LaMerlettaia : RT @cesaremilanti: @LaMerlettaia @BorgheseTomas Pavia: la terza cupola più grande d'Italia, lo scenario degli scontri tra Carlo Magno e i L… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri tra Scontri tra gli scienziati e numeri tenuti nei cassetti Il Fatto Quotidiano Covid-19, lite tra donna e i vigili urbani. Ora se ne occupa la Procura di Sassari

Fuori orario, sembra, senza autocertificazione, e in due: niente, comunque, che giustifichi quanto poi è accaduto, col confronto verbale tra i due cittadini e gli agenti di tre pattuglie della ...

Dall'ombra alla ribalta, i 4 mesi dei virologi litigiosi

Il virus non c'è. E' lecito preoccuparsi solo per l'influenza". Ed è stato proprio il confronto tra Sars-CoV-2 e influenza ad animare lo scontro più forte di questi mesi, scontro che ha finito per ...

Fuori orario, sembra, senza autocertificazione, e in due: niente, comunque, che giustifichi quanto poi è accaduto, col confronto verbale tra i due cittadini e gli agenti di tre pattuglie della ...Il virus non c'è. E' lecito preoccuparsi solo per l'influenza". Ed è stato proprio il confronto tra Sars-CoV-2 e influenza ad animare lo scontro più forte di questi mesi, scontro che ha finito per ...