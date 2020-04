Sciami sismici proseguono da giorni in tutta Italia: che fare in caso di terremoto in tempo di Coronavirus? Ecco le regole stilate ad hoc (Di domenica 19 aprile 2020) Lo sciame sismico registrato tra Liguria ed Emilia Romagna qualche giorno fa, ma anche le scosse che – seppure modeste – ormai da settimane sta interessando buon parte dell’Italia, fanno sorgere in molti Italiani dubbi e domande: che fare in caso di terremoto? Come comportarsi di fronte a scosse importanti, considerando che siamo in piena emergenza coronavirus e gli assembramenti che ne conseguirebbero sono opposti alle precauzione necessarie per limitare i contagi? Ebbene a questa domanda, con un documento ben articolato di 15 pagine, hanno risposto gli esperti del Laboratorio di Geologia e Sismologia dell’Università dell’Aquila, con alcune considerazioni, raccomandazioni e precauzioni da prendere in caso di terremoto. In merito alla scosse che hanno interessato l’area ligure-romagnola il prof. Antonio Moretti, del team ... Leggi su meteoweb.eu Terremoto - 3 pericolosi sciami sismici in Calabria : “la Regione sta scricchiolando - calabresi devono essere pronti a grossa crisi sismica” (Di domenica 19 aprile 2020) Lo sciame sismico registrato tra Liguria ed Emilia Romagna qualche giorno fa, ma anche le scosse che – seppure modeste – ormai da settimane sta interessando buon parte dell’, fanno sorgere in moltini dubbi e domande: cheindi? Come comportarsi di fronte a scosse importanti, considerando che siamo in piena emergenza coronavirus e gli assembramenti che ne conseguirebbero sono opposti alle precauzione necessarie per limitare i contagi? Ebbene a questa domanda, con un documento ben articolato di 15 pagine, hanno risposto gli esperti del Laboratorio di Geologia e Sismologia dell’Università dell’Aquila, con alcune considerazioni, raccomandazioni e precauzioni da prendere indi. In merito alla scosse che hanno interessato l’area ligure-romagnola il prof. Antonio Moretti, del team ...

"Qualche crepa in più nei muri ma resistiamo". È l'emozionante didascalia di una foto postata su Facebook da Claudia Borrè, ex-sindaco di Zerba, comune piacentino dell'alta Valtrebbia di 70 abitanti, ...

Il giorno dopo il terremoto: “Non spostarsi per controllare le seconde case”

La ferita più profonda l’ha lasciata la paura: lo sciame sismico di ieri (16 aprile) ha gettato ulteriormente nello sconforto i cittadini nella zona montana fra l’Alta Valtrebbia e la Valdaveto, come ...

