Saviano "zona rossa". Dopo la folla ai funerali del sindaco, la città del napoletano si isola (Di domenica 19 aprile 2020) l comune del Napoletano di Saviano diventa zona rossa. La decisione della Regione Campania è legata a quanto accaduto ieri, con almeno 200 persone accalcate in strada nel comune vesuviano pur di dare un ultimo saluto a Carmine Sommese, il sindaco e medico rimasto vittima del coronavirus.Già nella serata il presidente della giunta campana, Vincenzo De Luca, preannunciava “l’adozione di misure coerenti con quando accaduto per garantire la sicurezza sanitaria della comunità e della zona”. E le misure sono puntualmente arrivate. Con una ordinanza, la numero 35 di questo anno, ha infatti disposto “il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; il divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi ... Leggi su huffingtonpost Incredibile folla ai funerali del sindaco - Saviano diventa zona rossa

In 200 ai funerali del sindaco : anche Saviano diventa “zona rossa”

Saviano diventa zona rossa dopo i funerali del sindaco Carmine Sommese (Di domenica 19 aprile 2020) l comune del Napoletano didiventa. La decisione della Regione Campania è legata a quanto accaduto ieri, con almeno 200 persone accalcate in strada nel comune vesuviano pur di dare un ultimo saluto a Carmine Sommese, ile medico rimasto vittima del coronavirus.Già nella serata il presidente della giunta campana, Vincenzo De Luca, preannunciava “l’adozione di misure coerenti con quando accaduto per garantire la sicurezza sanitaria della comunità e della”. E le misure sono puntualmente arrivate. Con una ordinanza, la numero 35 di questo anno, ha infatti disposto “il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; il divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi ...

redazioneiene : +++ ISOLATO TUTTO IL COMUNE DEL NAPOLETANO DOPO LA MANIFESTAZIONE PER LA MORTE DEL SINDACO +++ - LelloForlini : Saviano 'zona rossa'. Dopo la folla ai funerali del sindaco, la città del napoletano si isola - jxgiuliano : @VincenzoDeLuca Detto fatto! Saviano 'zona rossa'. Dopo la folla ai funerali del sindaco, la città del napoletano… - hheartyou : RT @redazioneiene: +++ ISOLATO TUTTO IL COMUNE DEL NAPOLETANO DOPO LA MANIFESTAZIONE PER LA MORTE DEL SINDACO +++ - rob1erta : RT @redazioneiene: +++ ISOLATO TUTTO IL COMUNE DEL NAPOLETANO DOPO LA MANIFESTAZIONE PER LA MORTE DEL SINDACO +++ -