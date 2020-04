Saviano, dopo i funerali del sindaco De Luca istituisce la quarantena (Di domenica 19 aprile 2020) La morte del sindaco di Saviano, comune del napoletano, ha portato in strada centinaia di persone per l’estremo saluto al medico Carmine Sommese, mancato a causa del coronavirus. L’episodio, testimoniato da molti video pubblicati sui social, ha sollevato diverse polemiche. La Regione Campania, guidata da Vincenzo De Luca, non ha potuto far altro che istituire la zona rossa in tutto il territorio comunale. Saviano zona rossa: la decisione di De Luca dopo le immagini della folla che si riversava ai funerali di Carmine Sommese, sindaco di Saviano, la decisione non è tardata ad arrivare. L’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca ha imposto la quarantena a tutto il comune, come ha comunicato lui stesso su Facebook. “La messa in quarantena per il Comune di Saviano, è stata una decisione inevitabile per impedire il sorgere di un ... Leggi su thesocialpost Dopo la folla al corteo funebre del sindaco - il Comune di Saviano diventa ‘zona rossa’

