Sara Vulinovic | la nuova madre natura | età | altezza | fidanzato | vita privata

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 19 aprile 2020) Di nuovo Ciao Darwin e di nuovo. La trasmissione condotta da Paolo Bonolis e dal suo braccio destro Luca Laurenti sta ottenendo risultati pazzeschi, sintomo di quanto il target sia amato dal pubblico della rete Mediaset. Stavolta contrapposte due categorie: Belli VS Brutti. A guidarli due capitani d’eccezione come Youma Diakitè, reduce dalla breve esperienza dell’Isola dei Famosi, e l’attore comico Enzo Salvi. Non è mancata ovviamente la presenza di. Siamo passati dalle bellissime Angelina Michelle e Vanja Josic fino ad arrivare all’affascinante Cicelys Zelies. Stavolta a ricoprire questi importanti panni c’è stata la modella, come gentilmente anticipato da Super Guida TV. Ma ecco chi è davvero: età,, carriera e dove poterla seguire sul suo account ufficiale di ...