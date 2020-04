Sanremo 2021, Amadeus verso la conduzione? Ecco cosa ha detto (Di domenica 19 aprile 2020) Dopo il successone della settantesima edizione del Festival di Sanremo (condotto da Amadeus), il presentatore è tornato a parlare del festival musicale più famoso d’Italia facendosi scappare qualche riferimento ad un possibile Sanremo 2021. Questo pomeriggio, infatti, durante un collegamento a Domenica In, Amadeus insieme alla moglie Giovanna ha risposto alle curiosità di Mara Venier che, senza troppi peli sulla lingua, gli ha chiesto se avesse qualche idea in merito ad un “Sanremo Bis“. Ecco cosa ha risposto il conduttore: L’ultimo Sanremo è stato di aggregazione. Una volta ho detto che al primo non si dice mai di no, al secondo ci si pensa. Ma il prossimo non è il secondo Sanremo, è il primo dopo il Coronavirustvblog Pare dunque che il presentatore non stia escludendo totalmente una possibile ... Leggi su trendit Amadeus a Sanremo 2021? Lui commenta in diretta a Domenica In

Sanremo 2021 - il bis 'a sorpresa' di Amadeus : "Sarà il primo dopo il coronavirus"

