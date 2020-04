Salvini vuole mandare i pensionati a lavorare nei campi (Di domenica 19 aprile 2020) Dopo le RSA di Fontana, Salvini vuole mandare i pensionati a lavorare nei campi. La bozza della legge per regolarizzare i migranti per il lavoro nei campi, richiesta dalle associazioni dell’agricoltura, ha movimentato la vita dei canali social del Capitano, che da qualche giorno sta spingendo moltissimo sull’argomento dopo che il Corriere della Sera ha raccontato che tra i ministeri di Agricoltura, Lavoro, Interni, Economia e Giustizia circola, per ora in via riservata, una bozza di legge in 18 articoli nella quale si parla esplicitamente della loro «regolarizzazione» tramite una «dichiarazione di emersione dei rapporti di lavoro». Salvini vuole mandare i pensionati a lavorare nei campi Salvini invece ha un’altra idea: a lavorare nei campi vuole mandare disoccupati, studenti e pensionati italiani. E chiede di reintrodurre i voucher per ... Leggi su nextquotidiano "Vietato alimentare il malcontento". Conte chiama il Cav e insulta Meloni - Salvini e italiani : ci vuole muti

Salvini contro Bellanova : "Vuole regolarizzare esercito di clandestini. Pensi prima agli italiani"

