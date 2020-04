Salvini annuncia i soldi già arrivati ai lavoratori in Lombardia, i fan negano: “Ho visto 0 euro” (Di domenica 19 aprile 2020) Singolare quanto avvenuto in queste ore sulla bacheca di Salvini, considerando il fatto che il leader della Lega ha annunciato, testualmente, la seguente svolta per i suoi sostenitori in Lombardia: “soldi già arrivati ai lavoratori, sulla Cassa Integrazione la Regione Lombardia (a differenza di altri) passa dalle parole ai fatti!“. Ovviamente non siamo titolari di conti corrente in questo particolare segmento, ma il nostro notizia vera si riferisce a decine e decine di commenti che si sono susseguite al post in questione. Ecco perché abbiamo deciso di analizzare bene la vicenda. Salvini e la rivolta dei lavoratori in Lombardia Dopo aver smentito una bufala che ha investito lo stesso Salvini in Lombardia, visto che alcuni “grafici” avevano diffuso la falsa immagine che mostrava il ritratto di Mussolini alle sue spalle (ne abbiamo parlato nella ... Leggi su bufale Conte in conferenza stampa annuncia il nuovo Dpcm e attacca Meloni e Salvini : il web si scatena – IMMAGINI DIVERTENTI

