Salmo | “I concerti di Milano e Bibione rimandati al 2021 ma non lascio nella me**a chi

Il mondo della musica in questi giorni è in gran fermento. Dopo l'appello di Tiziano Ferro, sono arrivati anche Fiorella Mannoia, Laura Pausini e moltissimi esponenti del mondo della musica, per chiedere al governo risposte certe per i concerti e soluzioni concrete per la sorte dei lavoratori precari che contribuiscono alla realizzazione di uno show, ecco che arrivano le prime conferme. Il rapper Salmo, con una serie di video pubblicati nelle Stories di Instagram, ha annunciato ai fan che i due concerti previsti il 9 giugno allo stadio di Bibione e il 14 allo stadio San Siro di Milano slitteranno al 2021. Le nuove date saranno comunicate prossimamente. "È arrivato il momento di parlare di una cosa molto molto seria. – ha esordito così Salmo – Cioè i live, il tour, San Siro, lo stadio. Fino al 2021 non ci sarà nessun live, nessun ..."

