Russia, video conferenza con la comunità imprenditoriale italiana (Di domenica 19 aprile 2020) Sono tempi difficili per l’imprenditoria italiana, non solo per chi opera in patria, ma anche per chi ha sede all’estero. La comunità imprenditoriale italiana in Russia si è virtualmente riunita lo scorso 17 aprile per discutere la situazione attuale legata all’emergenza coronavirus. Alla videoconferenza, organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Mosca, hanno partecipato circa 120 imprenditori. L’Ambasciatore Pasquale Terracciano ha aperto l’incontro e ha potuto confrontarsi con i rappresentanti delle aziende italiane in Russia, che hanno condiviso dubbi, opinioni, informazioni e idee. Terracciano – si legge in una nota dell’Ambasciata – ha illustrato varie misure di sostegno alle aziende prospettate da parte dell’Italia e della Federazione Russa e ha raccolto gli input provenienti dalle aziende ... Leggi su ildenaro Bielorussia - mille tifosi allo stadio sfidano il Coronavirus – VIDEO

Fenomeno Haaland - tutti i gol con il Borussia Dortmund – VIDEO

Bielorussia - il calcio nazionale ai tempi del Coronavirus – VIDEO (Di domenica 19 aprile 2020) Sono tempi difficili per l’imprenditoria, non solo per chi opera in patria, ma anche per chi ha sede all’estero. La comunitàinsi è virtualmente riunita lo scorso 17 aprile per discutere la situazione attuale legata all’emergenza coronavirus. Alla, organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Mosca, hanno partecipato circa 120 imprenditori. L’Ambasciatore Pasquale Terracciano ha aperto l’incontro e ha potuto confrontarsi con i rappresentanti delle aziende italiane in, che hanno condiviso dubbi, opinioni, informazioni e idee. Terracciano – si legge in una nota dell’Ambasciata – ha illustrato varie misure di sostegno alle aziende prospettate da parte dell’Italia e della Federazione Russa e ha raccolto gli input provenienti dalle aziende ...

Tg3web : In Cina gli scienziati si confrontano con la difficoltà di creare un vaccino valido per tutti i ceppi del virus. Pr… - papa_cannolo : RT @lucianocapone: 'Massima Operatività II - From Russia with love' . Il secondo episodio della saga è un crossover: l'incrocio della prop… - newsburstita : Il vulcano #Klyuchevskoy nella penisola della #Kamchatka all'estremo oriente della Russia è eruttato con una potent… - LaCiuraRaffaele : RT @lucianocapone: 'Massima Operatività II - From Russia with love' . Il secondo episodio della saga è un crossover: l'incrocio della prop… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia video Russia, video conferenza con la comunità imprenditoriale italiana Il Denaro Born This Day - Maria Sharapova compie 33 anni

Born This Day - Maria Sharapova compie 33 anni Tanti auguri all'ex tennista russa, ripercorriamo la sua carriera ...

Ci rilassiamo un pò? Le immagini dalla bellissima Cefalù ?? VIDEO

39Palermo, autoambulanza perde il controllo e finisce dentro la vetrina: le immagini ?? VIDEO 20:08Parodia Fred de Palma feat. Sperone – “Una arrustuta ancora” | VIDEO ?? 18:50Coronavirus Russia, a ...

Born This Day - Maria Sharapova compie 33 anni Tanti auguri all'ex tennista russa, ripercorriamo la sua carriera ...39Palermo, autoambulanza perde il controllo e finisce dentro la vetrina: le immagini ?? VIDEO 20:08Parodia Fred de Palma feat. Sperone – “Una arrustuta ancora” | VIDEO ?? 18:50Coronavirus Russia, a ...