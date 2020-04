Rugby femminile | Michela Sillari “L’Italia cresce | ma ci manca ancora visibilità e siamo

Leggi su oasport

(Di domenica 19 aprile 2020) La trequarti del Valsugana e punto fermo dell’Italdonneracconta in un’intervista esclusiva a OA Sport come sta vivendo questo periodo di stop dello sport a causa del Coronavirus. Che parla dello stato delin Italia, dei limiti di uno sport non professionistico e della sua esperienza in Inghilterra., prima domanda. Come stai e com’è la tua giornata tipo in questo difficile periodo? “Fortunatamente faccio l’Università, studio ingegneria civile, quindi tra esami e lezioni sono abbastanza occupata. Con il fatto che tranne che per la spesa non esco spesso non ho così tanta paura in questo momento, sicuramente lavorassi – magari in un supermercato – sarei molto più preoccupata del contagio. Confesso, però, che le mie amiche e i miei amici mi prendono in giro per la mia ...