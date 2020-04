Rossi attacca Conte: con l’autocertificazione stanno riaprendo le aziende (Di domenica 19 aprile 2020) Il Governatore toscano Enrico Rossi attacca il premier Giuseppe Conte sulla gestioen della fase 2. “Decidere quando riaprire le imprese spetta al governo che dice che non è ora. Benissimo. Ma c’è una grande contraddizione con il fatto che con una semplice comunicazione alle prefetture stanno riaprendo centinaia di migliaia di aziende senza protocolli per la sicurezza, che solo in pochi casi sono stati elaborati”. L’esponente politico toscano evidenzia sulla sua pagina facebook come “non è corretto dire in un modo e poi lasciare che avvenga in un altro”. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi rimarca come vi sia una contraddizione che finisce col disorientare e creare problemi sulla sicurezza. Leggi su laprimapagina Coronavirus e aziende : Rossi attacca soprattutto il Governo per le troppe aperture delle attività produttive in Toscana

Coronavirus - Rossi attacca le prefetture : «Riaprono molte aziende senza sicurezza»

Benedetta Rossi attaccata sui social oggi parla Marco il marito (Di domenica 19 aprile 2020) Il Governatore toscano Enricoil premier Giuseppesulla gestioen della fase 2. "Decidere quando riaprire le imprese spetta al governo che dice che non è ora. Benissimo. Ma c'è una grande contraddizione con il fatto che con una semplice comunicazione alle prefetturecentinaia di migliaia disenza protocolli per la sicurezza, che solo in pochi casi sono stati elaborati". L'esponente politico toscano evidenzia sulla sua pagina facebook come "non è corretto dire in un modo e poi lasciare che avvenga in un altro". Il presidente della Regione Toscana Enricorimarca come vi sia una contraddizione che finisce col disorientare e creare problemi sulla sicurezza.

Il Governatore toscano Enrico Rossi attacca il premier Giuseppe Conte sulla gestioen della fase 2. “Decidere quando riaprire le imprese spetta al governo che dice che non è ora. Benissimo. Ma c’è una ...

Riforma Turismo, Failoni attacca Ugo Rossi: «L’immobilismo folle delle minoranze. Basta rinviare tutto ci vuole il coraggio di cambiare»

Ecco che allora caro collega Rossi l’altra vera follia è come l’opposizione si faccia scudo del Coronavirus per attaccare indiscriminatamente su tutto, dalla sanità all’economia, al turismo! Io al ...

Ecco che allora caro collega Rossi l'altra vera follia è come l'opposizione si faccia scudo del Coronavirus per attaccare indiscriminatamente su tutto, dalla sanità all'economia, al turismo! Io al ...