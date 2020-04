Roma | Zaniolo | «Se ci sarà l’occasione sarò felice di chiudere la stagione giocando»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 aprile 2020) Lunga intervista a Nicolòai microfoni di Sky Sport: queste le parole del centrocampista dellaNicolòha concesso una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del talento della. QUARANTENA – «Sto molto bene, dal giorno dell’infortunio sono migliorato. Non è che la mia vita sia cambiata molto da quel giorno, il ginocchio risponde bene e spero di continuare così». INFORTUNIO – «Non nascondo che i primi 2-3 giorni ho fatto fatica a carburare, per me è stata una doccia fredda, mi sono subito accorto che era una cosa grave. Ho metabolizzato il tutto e ora penso solo a recuperare, lo sto facendo e devo continuare a farlo». GIOCARE – «Ora siamo al terzo mese e non so bene le dinamiche. Io penso che sia meglio un giorno in più che un giorno in meno, devo ...