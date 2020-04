Roma | Zaniolo esce allo scoperto e svela il suo futuro | “Ecco cosa vorrei”

(Di domenica 19 aprile 2020)- Nicolò, intervistato dai colleghi di “Sky Sport“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suoe sui prossimi obiettivi: “Vedremo quello che succederà, anche se il mio intento è quello di rimanere a lungo a, perché questa squadra mi ha dato tutto e sono innamorato di questa … L'articoloil suo: “Eccovorrei” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

SkySport : Roma, Zaniolo: 'Sarebbe bello diventare una bandiera giallorossa. Totti? Ineguagliabile' - LTrillni : RT @ilRomanistaweb: ??? #Zaniolo: 'Mi piacerebbe diventare una bandiera della Roma' - LTrillni : RT @AliprandiJacopo: #Zaniolo: “Mi piacerebbe diventare una bandiera della Roma”. #ASRoma #SerieA - rivistalaroma : #Zaniolo 'Mi piacerebbe diventare una bandiera della Roma' <Rivista LA ROMA> ( - silvacarlosTW : RT @calciomercatoit: ??#Roma - #Zaniolo giura fedeltà alla società giallorossa ??#CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Zaniolo

Totti? “Per me e per tutti è l’idolo e il simbolo di Roma. Lui e De Rossi sono simboli che difficilmente verranno eguagliati. Numero 10? Non l’ho mai chiesta e mai lo farò, sto bene con la 22“.Zaniolo conferma la volontà di restare alla Roma a lungo: "Devo tutto a questa società e amo la città. La maglia numero 10? Sto bene con la 22".