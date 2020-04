Roma, ufficiale il taglio degli stipendi: -30 mln nel 2019/20 (Di domenica 19 aprile 2020) L’AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo finanziario con i calciatori della prima squadra, l’allenatore e il suo staff, relativo al resto della stagione 2019-2020, per mitigare l’impatto economico e finanziario causato dal rinvio mondiale di tutte le attività sportive a causa della diffusione del virus Covid-19. L’accordo raggiunto vedrà i calciatori, l’allenatore e … L'articolo Roma, ufficiale il taglio degli stipendi: -30 mln nel 2019/20 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza UFFICIALE - Roma - allenatore - staff e calciatori rinunciano a 4 mesi di retribuzione

