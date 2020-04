Roma, ufficiale il taglio agli stipendi: il comunicato del club (Di domenica 19 aprile 2020) La Roma ha comunicato il taglio agli stipendi dei calciatori fino alla ripresa effettiva della Serie A – FOTO La Roma ha ufficializzato il taglio agli stipendi dei calciatori giallorossi (incluso lo staff tecnico di Paulo Fonseca) per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. «I calciatori dell’AS Roma, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi di retribuzione nell’attuale stagione sportiva per aiutare la Società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’epidemia da COVID-19». I calciatori dell'#ASRoma, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi di retribuzione nell’attuale stagione sportiva per aiutare la Società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’epidemia da COVID-19. ... Leggi su calcionews24 Coronavirus - annullato il concerto del 1° maggio a Roma : è ufficiale

Lady Gaga : ufficiale il rinvio di Chromatica per il Covid19

Roma - ora è ufficiale : Europa League rimandata. E Fonseca attende (Di domenica 19 aprile 2020) Lahaildei calciatori fino alla ripresa effettiva della Serie A – FOTO Laha ufficializzato ildei calciatori giallorossi (incluso lo staff tecnico di Paulo Fonseca) per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. «I calciatori dell’AS, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi di retribuzione nell’attuale stagione sportiva per aiutare la Società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’epidemia da COVID-19». I calciatori dell'#AS, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi di retribuzione nell’attuale stagione sportiva per aiutare la Società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’epidemia da COVID-19. ...

calciomercatoit : ??#Roma, UFFICIALE c'è l'accordo per il taglio stipendi. L'affare Friedkin può ripartire ?? #restiamoacasa - Pasqual24320045 : RT @CalcioFinanza: Roma, ufficiale il taglio degli stipendi per giocatori, allenatore e staff tecnico: -30 milioni nel 2019/20, 'incentivi… - CalcioFinanza : I giocatori verseranno anche la differenza della retribuzione netta che sarà percepita dai dipendenti del club in c… - CalcioFinanza : Roma, ufficiale il taglio degli stipendi per giocatori, allenatore e staff tecnico: -30 milioni nel 2019/20, 'incen… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Roma, ufficiale il taglio degli stipendi: -30 milioni nel 2019/20: L’AS Roma comunica di aver rag… -