Roma, la lettera dei giocatori al club per il taglio stipendi (Di domenica 19 aprile 2020) I giocatori della Roma hanno scritto una lettera indirizzata al club dopo la rinuncia di quattro mensilità I giocatori della Roma hanno inviato una lettera al CEO Guido Fienga per la rinuncia degli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno. Qui riportato il testo. «Scriviamo per esprimere il nostro sostegno alla Società per tutto quello che sta facendo in questo periodo al fine di superare le difficoltà create dall'emergenza Covid-19. Noi giocatori siamo pronti a riprendere a giocare appena sarà possibile dando il massimo per raggiungere i nostri obiettivi, ma ci rendiamo anche conto che tutto ciò non basterà a far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza in corso. Con la speranza di fare qualcosa che aiuti la Società a far ripartire al meglio il progetto Roma che tutti condividiamo, abbiamo deciso di fare ...

