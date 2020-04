Roma: incendio nell’ex deposito Ama (Di domenica 19 aprile 2020) Una domenica di paura ad un ex deposito Ama a Roma. Nel deposito è divampato un incendio che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. incendio sedato nell’ex deposito Ama a Roma Nel primo pomeriggio di oggi 19 aprile, in un vecchio deposito dell’Ama, è divampato un incendio. Siamo a Roma, in viale Castrense dove è andato in fiamme l’ex deposito Ama. L’incendio pare sia partito dalle aree interne del capannone. Il deposito, ormai non utilizzato, è letteralmente andato bruciato, nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. LEGGI ANCHE: Follia sui social! “Ecco le regole per sfuggire ai controlli”, denunciato un cittadino di Roma Indagini in corso Sul posto anche la polizia di stato che sta indagando sulle cause. Dallo stabile si è alzata una nube ... Leggi su romanotizie24 I piromani approfittano del Coronavirus : incendio divora la collina di Cigliano a Pozzuoli

In fiamme l’ex deposito Ama di viale Castrense. L’incendio si è sprigionato all’interno della struttura ormai in disuso al civico 51 della strada. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco. Sul ...

Roma, 19 apr. Incendio, nel primo pomeriggio, all’interno dell’ex deposito Ama ora in disuso in via Castrense a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra di Tuscolano 1. Nel ...

