Rocco Siffredi su Sofia Viscardi: “La bomberei eccome”. Lei: “Inaccettabile, le donne non sono oggetti” (Di domenica 19 aprile 2020) La youtuber 22enne Sofia Viscardi non ha affatto gradito l’apprezzamento rivoltole da Rocco Siffredi nel corso di una diretta social su Twitch con gli youtubers Homyatol e Luis Sal e sui social si è aperto il dibattito. Il divo del cinema hard stava partecipando al gioco goliardico “bombi o passi?” in cui commentava alcune donne che gli venivano sottoposte. Tra queste c’era appunto Sofia Viscardi, di cui ha detto: “La bombo eccome, ma sono tutte bone così le YouTuber? Sofia Viscardi, dico sì”. Non si è fatta attendere la replica della diretta interessata, che ha commentato duramente le parole di Siffredi. “Mi mette a disagio attirare l’attenzione su di me. Ma proverei ancora più disagio nel non dire ad alta voce che sono impressionata da come sia ancora ritenuto normale che i corpi delle donne vengano ... Leggi su ilfattoquotidiano Balotelli insieme a Rocco Siffredi : il Brescia vieta la diretta Instagram

