Roberto Mancini vuole ripartire: “Lo sport darà una mano al Paese sotto il profilo psicologico” (Di domenica 19 aprile 2020) Roberto Mancini ha parlato dell’emergenza del Coronavirus in un’intervista ai microfoni del Corriere dello sport. “Io leggo e mi informo, e – ripeto – prima di tutto viene la salute ma mi risulta che il mondo dello sport non sia stato colpito dal Coronavirus. I casi li contiamo facilmente, soprattutto ad alto livello: venti giocatori in serie A? Non ci arrivo, se escludiamo medici, accompagnatori e staff. E in serie B e in serie C? Quanti casi sono stati denunciati? Se poi mi allargo all’attività mondiale, non mi sembra che i numeri aumentino, anzi. Secondo me lo sport di contatto non è pericoloso, almeno osservando i numeri”. “Spero che riaprano il nostro mondo. E non lo dico egoisticamente, per motivi di soldi o di interesse, io ormai gli Europei li giocherò tra un anno e dovrò ricominciare il lavoro di ... Leggi su calciomercato.napoli Roberto Mancini/ Il ct : "Lasciateci tornare in campo - il calcio aiuterà l'Italia"

Calcio - Roberto Mancini : “Riprendiamo a giocare - le emozioni positive aiutano”

Calcio - Roberto Mancini : “Vincere gli Europei sarebbe magnifico - abbiamo le qualità per farlo” (Di domenica 19 aprile 2020)ha parlato dell’emergenza del Coronavirus in un’intervista ai microfoni del Corriere dello. “Io leggo e mi informo, e – ripeto – prima di tutto viene la salute ma mi risulta che il mondo dellonon sia stato colpito dal Coronavirus. I casi li contiamo facilmente, soprattutto ad alto livello: venti giocatori in serie A? Non ci arrivo, se escludiamo medici, accompagnatori e staff. E in serie B e in serie C? Quanti casi sono stati denunciati? Se poi mi allargo all’attività mondiale, non mi sembra che i numeri aumentino, anzi. Secondo me lodi contatto non è pericoloso, almeno osservando i numeri”. “Spero che riaprano il nostro mondo. E non lo dico egoisticamente, per motivi di soldi o di interesse, io ormai gli Europei li giocherò tra un anno e dovrò ricominciare il lavoro di ...

ParmaLiveTweet : Mancini: 'Non ci saranno soste. Finita la stagione inizierà subito l'altra': Roberto Mancini, c.t.… - DipendedanoiM : QUALE ECONOMIA FUTURA giovedì 23 aprile ore 18 in diretta su - maurimol79 : RT @Eurosport_IT: Per Roberto #Mancini il calcio può essere la spinta per il Paese, il calcio può aiutarci a ripartire anche solo a livello… - MundoNapoli : Roberto Mancini: “Proveremo a vincere l’Europeo” - Luca21013415 : RT @Eurosport_IT: Per Roberto #Mancini il calcio può essere la spinta per il Paese, il calcio può aiutarci a ripartire anche solo a livello… -