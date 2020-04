Ripresa serie A | il ‘risiko’ degli stadi L’ipotesi centro-sud

Leggi su calcionews24

A, il 'risiko'. L'ipotesi-sud, Milan e Atalanta sono d'accordo. L'Inter, invece, frena Lo spostamento al-sud potrebbe essere un'ipotesi percorribile per terminare l'attuale stagione, come si legge sull'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano analizza i vari spostamenti che le squadre potrebbero mettere in atto in vista della: Juventus, Milan, Inter, Genoa, Samp e Fiorentina giocherebbero tra Firenze, Siena e Livorno. Atalanta, Brescia, Bologna, Parma, Sassuolo, SPAL, Verona e Udinese giocherebbero tra Bologna, Ferrara e Reggio Emilia. Ma non tutti sono d'accordo, mercoledì ci sarà la decisione ufficiale da parte del Governo.