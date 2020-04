Ripresa serie A | club alla resa dei conti | ma il Sì vince sul No

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 aprile 2020)A,dei. Il protocollo è stato consegnato, ci sono delle spaccature: ma il Sìsul No Tante incertezze, ma martedì i 20sono chiamatidei. Le squadre – come si legge sul Corriere dello Sport – dovranno decidere sull’imminente futuro del nostro campionato. La spaccatura tra i vari presidenti è netta, ma al momentoil partito del sì. Cairo (Torino), Cellino (Brescia), Mattioli (SPAL), Scaroni (Milan), Preziosi (Genoa), Zhang (Inter), Soldati (Udinese) e Ferrero (Sampdoria) non vorrebbero ricominciare, il resto dei presidenti sono pronti a scendere di nuovo in campo. Leggi su Calcionews24.com