Rincari fino al 500%, chi specula sulla sanificazione (Di domenica 19 aprile 2020) Giuseppe Marino La pulizia imposta dai decreti, ma le regole non sono chiare. E ora c'è chi se ne approfitta Per Paolo Perseu, ai fornelli di un ristorante da cinquantadue anni, cioè da quando ne aveva sedici, la parola «sanificazione» non è certo una novità. Il locale che gestisce a Roma insieme al fratello, l'Isola d'Oro, effettua una pulizia profonda ogni anno, quando chiude per ferie. Si vaporizzano dei prodotti disinfettanti, si lascia i locali sigillati per un po', e poi si riapre tranquilli. Costo all'incirca 1.200 euro per un grande locale capace di contenere 150 coperti. «In vista della riapertura -racconta ora amareggiato- ho chiamato per chiedere un preventivo, pensando alle nuove norme di sicurezza: ma mi hanno chiesto dai 5 ai 6.000 euro. Ed Un rincaro del 500 per cento. Per fortuna non tutte le imprese sono ... Leggi su ilgiornale Da Nord a Sud dilagano le truffe delle mascherine. Nella Capitale un farmacista applicava rincari del 330% e a Ravenna fino al 1.700%

Denunciato titolare farmacia : rincari fino a 330% per gel e mascherine

Coronavirus - il market gonfia i prezzi con rincari fino al 200 per cento : tolta la licenza (Di domenica 19 aprile 2020) Giuseppe Marino La pulizia imposta dai decreti, ma le regole non sono chiare. E ora c'è chi se ne approfitta Per Paolo Perseu, ai fornelli di un ristorante da cinquantadue anni, cioè da quando ne aveva sedici, la parola «» non è certo una novità. Il locale che gestisce a Roma insieme al fratello, l'Isola d'Oro, effettua una pulizia profonda ogni anno, quando chiude per ferie. Si vaporizzano dei prodotti disinfettanti, si lascia i locali sigillati per un po', e poi si riapre tranquilli. Costo all'incirca 1.200 euro per un grande locale capace di contenere 150 coperti. «In vista della riapertura -racconta ora amareggiato- ho chiamato per chiedere un preventivo, pensando alle nuove norme di sicurezza: ma mi hanno chiesto dai 5 ai 6.000 euro. Ed Un rincaro del 500 per cento. Per fortuna non tutte le imprese sono ...

nunziodabbruzzo : RT @rep_bari: Coronavirus, rialzo dei prezzi per zucchine, fragole e arance: in Puglia rincari fino al 191 per cento [aggiornamento delle 1… - rep_bari : Coronavirus, rialzo dei prezzi per zucchine, fragole e arance: in Puglia rincari fino al 191 per cento [aggiornamen… - Ilikepuglia : Coronavirus, l'allarme di Coldiretti: 'Frutta e verdure vendute a peso d'oro: rincari fino al 191%'… - alcinx : RT @coldiretti: Coronavirus, rialzo dei prezzi per zucchine, fragole e arance: in Puglia rincari fino al 191 per cento - coldiretti : Coronavirus, rialzo dei prezzi per zucchine, fragole e arance: in Puglia rincari fino al 191 per cento… -

Ultime Notizie dalla rete : Rincari fino Rincari fino al 500%, chi specula sulla sanificazione ilGiornale.it Coronavirus, l'allarme di Coldiretti: 'Frutta e verdure vendute a peso d'oro: rincari fino al 191%'

Dai limoni alle arance, dalle zucchine ai peperoni, fino alle melanzane e alle fragole, l’aumento dei prezzi per i consumatori ad un tasso superiore di 40 volte quello dell’inflazione è un pericoloso ...

Rincari su Dpi fino al 2900%, sequestrate due parafarmacie a Pescara

La titolare era stata denunciata alla Procura per il reato di "manovre speculative su merci" che prevede la reclusione fino a 3 anni e multe fino a 25mila euro. La storia si è ripetuta in questi ...

Dai limoni alle arance, dalle zucchine ai peperoni, fino alle melanzane e alle fragole, l’aumento dei prezzi per i consumatori ad un tasso superiore di 40 volte quello dell’inflazione è un pericoloso ...La titolare era stata denunciata alla Procura per il reato di "manovre speculative su merci" che prevede la reclusione fino a 3 anni e multe fino a 25mila euro. La storia si è ripetuta in questi ...