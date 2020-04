Retroscena Allan | il Napoli ha rifiutato 50 mln da Ancelotti a gennaio | se ne riparlerà a

(Di domenica 19 aprile 2020) Sono anni, ormai, che iloppone resistenza alle avances che arrivano da ogni parte d'Europa per i propri uomini in organico.

Sono anni, ormai, che il Napoli oppone resistenza alle avances che arrivano da ogni parte d'Europa per i propri uomini in organico. L'ultimo caso è quello legato ad Allan, che stando a quanto scritto ...Aurelio De Laurentiis non vuole calciatori a scadenza e giocatori senza più stimoli. E' il caso di Allan Marques, il rapporto con il Napoli sembra essere arrivato ad una inevitabile fine. Nel ...