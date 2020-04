Renzo Arbore asfalta Barbara D’Urso | Nessuna pietà per Carmelita (Di domenica 19 aprile 2020) Renzo Arbore non ha digerito la preghiera di Barbara D’Urso recitata con Salvini. Il musicista ha espresso parole dure nei confronti della conduttrice. Renzo Arbore: “Mediaset? una robaccia” Si continua a parlare della preghiera a 4 mani e due teste messa in scena da Barbara D’Urso e Matteo Salvini andata in onda in una puntata … L'articolo Renzo Arbore asfalta Barbara D’Urso Nessuna pietà per Carmelita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Renzo Arbore demolisce Mediaset e Barbara D’Urso : “Robaccia - lei di basso livello”

Renzo Arbore attacca Barbara D’Urso : volano parole grosse

RENZO ARBORE CONTRO BARBARA D'URSO E MEDIASET/ "Eterno riposo con Salvini? Robaccia" (Di domenica 19 aprile 2020)non ha digerito la preghiera diD’Urso recitata con Salvini. Il musicista ha espresso parole dure nei confronti della conduttrice.: “Mediaset? una robaccia” Si continua a parlare della preghiera a 4 mani e due teste messa in scena daD’Urso e Matteo Salvini andata in onda in una puntata … L'articoloD’Ursopietà perproviene da www.meteoweek.com.

PietroRossi11 : @CinguettaTV @durso_club @Renzo_Arbore un dubbio: ma se non la guardi come fai a dire che non è robaccia? - bnotizie : Renzo Arbore demolisce Barbara D`Urso e volano parole pesantissime - nicolapepe : «Vecchi, internet vi salva dal virus: parola di Renzo Arbore» - armandazzo : RT @LegadelFilodOro: 'Non posso non pensare agli ospiti della Lega del Filo d'Oro. Abbiamo bisogno di #solidarietà, anche in tempi durissim… - OltreTv : Volevo dire a @Renzo_Arbore che ieri ben 5,1 milioni di italiani ci siamo fatto educare dalla TV. -