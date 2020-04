Quanto ci piace l’Uomo Forte del Coronavirus (Di domenica 19 aprile 2020) Dopo due mesi di Coronavirus uno rischia di essere ripetitivo o di sparare fake news a ripetizione. Entrambi i fenomeni sono ormai largamente presenti, direi dominanti, sulla stampa italiana… Alcune cose, più o meno nuove, possiamo ancora dirle. Per esempio che abbiamo ampiamente dimostrato che l’organizzazione non è il punto Forte di noi Italiani. Le mascherine e i tamponi sono arrivati con estremo ritardo. I malati di Coronavirus sono stati ricoverati in ospizi determinando una strage di anziani. Il Titolo V della Costituzione ha mostrato tutti i suoi difetti: la gestione dell’emergenza è compito del Governo ma la gestione della sanità dipende dalle Regioni. Questa suddivisione non chiara delle competenze ha determinato grosse inefficienze nei rapporti fra Regioni e Governo che si accusano a vicenda. Queste inefficienze hanno ... Leggi su nextquotidiano Quanto piace a Salvini l’idea di Fontana di «chiuderla con le chiusure» in Lombardia il 4 maggio

Fedez a tutto campo : “Mi spiace X Factor sia stato un disastro. Ghali? Meglio non parlare di me quanto promuovi il tuo disco”. E la raccolta fondi per il San Raffaele sfonda 3 milioni di euro

Daniele Adani - l'affondo dell'ex dg della Figc : "Quanto si piace - troppe seghe mentali" (Di domenica 19 aprile 2020) Dopo due mesi diuno rischia di essere ripetitivo o di sparare fake news a ripetizione. Entrambi i fenomeni sono ormai largamente presenti, direi dominanti, sulla stampa italiana… Alcune cose, più o meno nuove, possiamo ancora dirle. Per esempio che abbiamo ampiamente dimostrato che l’organizzazione non è il puntodi noi Italiani. Le mascherine e i tamponi sono arrivati con estremo ritardo. I malati disono stati ricoverati in ospizi determinando una strage di anziani. Il Titolo V della Costituzione ha mostrato tutti i suoi difetti: la gestione dell’emergenza è compito del Governo ma la gestione della sanità dipende dalle Regioni. Questa suddivisione non chiara delle competenze ha determinato grosse inefficienze nei rapporti fra Regioni e Governo che si accusano a vicenda. Queste inefficienze hanno ...

sampdoria : ?? Quanto ci piace ascoltare questa storia: è la nostra preferita. - _dreamer94_x : Ma quanto cazzo mi piace la coreografia! Secondo me è una delle migliori che abbiano fatto #BANGBANGCON - GaMe3891 : Arrivo con qualche anno di ritardo, ma quanto mi piace la Taylor... #TogetherAtHomeita #TogetherAtHome - moonvshine : Quanto mi piace la voce di Halsey - PerfectlyHaz_ : @Nix_Perpetua @mesalelansiaa Dai devo dirti anzi che di lui non mi lamento, per quanto riguarda lei invece l'ho tro… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto piace Quanto ci piace l’Uomo Forte del Coronavirus next Quanto ci piace l’Uomo Forte del Coronavirus

Dopo due mesi di Coronavirus uno rischia di essere ripetitivo o di sparare fake news a ripetizione. Entrambi i fenomeni sono ormai largamente presenti, direi dominanti, sulla stampa italiana… Alcune ...

SANITÀ LOMBARDIA/ Un modello che piace al 96% dei lombardi: ecco come funziona

Ne è convinto Luca Merlino, direttore generale del centro cardiologico Monzino, quando si cerca di capire quale sia il vero bersaglio delle inchieste e degli attacchi, politici e giornalistici, ...

Dopo due mesi di Coronavirus uno rischia di essere ripetitivo o di sparare fake news a ripetizione. Entrambi i fenomeni sono ormai largamente presenti, direi dominanti, sulla stampa italiana… Alcune ...Ne è convinto Luca Merlino, direttore generale del centro cardiologico Monzino, quando si cerca di capire quale sia il vero bersaglio delle inchieste e degli attacchi, politici e giornalistici, ...