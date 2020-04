“Quanti giorni bastano per diventare poveri” L' effetto devastante del

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020) Mentre la politica e gli esperti si interrogano sulla Fase 2, su come far ripartire il Paese, il coronavirus continua ad inghiottire quel ceto considerato medio, che a fine mese non è mai riuscito a mettere nulla da parte, perché lo stipendio è sempre troppo basso pur rinunciando alle vacanze e a qualsiasi spesa che vada oltre il necessario, perché l' Italia inghiotte ogni possibilità di risparmio per via delle tasse che prosciugano le speranze di una vita migliore, perché perché, perché... Ecco, oggi questa fetta consistente del paese fa i conti con la fame. Per avere il totale della disperazione sono bastati appena quaranta, o poco più. In ogni caso, il tempo necessario per creare una nuova categoria di persone che, come li ha definiti il Corriere Veneto, si può definire come i "poveri del coronavirus". ...