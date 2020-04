Protezione civile bollettino domenica 19 aprile: calano ancora i ricoveri in terapia intensiva (Di domenica 19 aprile 2020) Niente conferenza stampa (andranno in diretta TV solo lunedì e giovedì), ma la Protezione civile ha aggiornato i dati relativi al coronavirus in Italia attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito: “A oggi, 19 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.257, con un incremento di 486 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.635 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 98 pazienti rispetto a ieri. 25.033 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 26 pazienti rispetto a ieri. 80.589 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 433 e portano il totale a 23.660. Il numero ... Leggi su italiasera Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 19 aprile | Ecco tutti i dati

Coronavirus in Italia - il bollettino della Protezione civile di oggi - domenica 19 aprile

