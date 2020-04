Previsioni Meteo Aeronautica Militare: peggioramento e calo termico in arrivo, il bollettino fino al 25 aprile (Di domenica 19 aprile 2020) Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni per i prossimi giorni. Domani al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse e locali nevicate sui rilievi alpini occidentali, oltre i 2000 metri ma in abbassamento serale a 1000 metri. In serata attenuazione dei fenomeni sul triveneto. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci diffusi. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci sparsi sulla Sicilia e diffusi sul settore peninsulare. Temperature: minime in aumento su pianura padana, Liguria e regioni tirreniche, stazionarie altrove; massime in sensibile diminuzione su tutto il Paese, più marcata in pianura padana e regioni adriatiche. Martedì 21/04/20, Nord: molte nubi compatte su Alpi e Prealpi centroccidentali, Liguria occidentale ed appennino emiliano ed estesa ... Leggi su meteoweb.eu Meteo : nubi - piogge e freddo in arrivo la prossima settimana. Le previsioni di 3Bmeteo.com

Previsioni Meteo Toscana : calo delle temperature e temporali in arrivo

Le previsioni meteo di lunedì 20 aprile (Di domenica 19 aprile 2020) Il Serviziodell’comunica leper i prossimi giorni. Domani al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse e locali nevicate sui rilievi alpini occidentali, oltre i 2000 metri ma in abbassamento serale a 1000 metri. In serata attenuazione dei fenomeni sul triveneto. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci diffusi. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci sparsi sulla Sicilia e diffusi sul settore peninsulare. Temperature: minime in aumento su pianura padana, Liguria e regioni tirreniche, stazionarie altrove; massime in sensibile diminuzione su tutto il Paese, più marcata in pianura padana e regioni adriatiche. Martedì 21/04/20, Nord: molte nubi compatte su Alpi e Prealpi centroccidentali, Liguria occidentale ed appennino emiliano ed estesa ...

remeteo : #METEO: #pioggia in arrivo! ?? ?? ?? Tempo in peggioramento nelle prossime ore, con prime #precipitazioni dalla serat… - amtoscana : Previsioni meteo Toscana - 19/04/2020 12:00 - LAMMA - - AllertApc : RT @vdaMeteo: #meteo qualche rovescio oggi pomeriggio in #VdA, domani precipitazioni sparse, più intense a SE, neve da 2300 a 2000 m https:… - FirenzePost : Meteo: nubi, piogge e freddo in arrivo la prossima settimana. Le previsioni di - vdaMeteo : #meteo qualche rovescio oggi pomeriggio in #VdA, domani precipitazioni sparse, più intense a SE, neve da 2300 a 200… -